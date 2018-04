25.04.2018, 13:00 Uhr

Gymnasium Berndorf feiert heuer sein 120-Jahr-Jubiläum

BERNDORF. Das Gymnasium feiert am 24. Mai mit einem Festakt (18 Uhr) in der Schule sein 120-Jahr-Jubiläum. Geplant sind Festreden, ein historischer Rückblick, ein Interview der Schulpartner zur aktuellen Situation der Schule und Grußbotschaften per Video. Die musikalische Umrahmung gestaltet ein Blasorchester aus SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und Absolventen. Für das leibliche Wohl ist bei einem Buffet gesorgt. In der Folge wird es heuer im Lauf des Jahres noch weitere Festivitäten zum 120-Jahr-Jubiläum geben. Geplant ist ein Schulfest am Mittwoch, dem 27. Juni, um 18 Uhr (Motto: Wer hat an der Uhr gedreht?) Und im Herbst - am 22. September - ist um 16 Uhr ein Absolvententreffen geplant.

