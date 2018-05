04.05.2018, 15:22 Uhr

Kinderparcours am Spielplatz Gainfarn

BAD VÖSLAU. Am Gainfarner Spielplatz "Am Felde" veranstalten die Naturfreunde am Sonntag, dem 20. Mai, von 10 bis 18 Uhr einen Kinderparcours mit verschiedenen Hürden. Nähere Infos unter 0664-1414139.

Gefällt mir

0