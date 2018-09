23.09.2018, 22:02 Uhr

Leserbrief zu "Kampf gegen Baufirma"

Es ist immer wieder das gleiche mit dem Bauamt und dem Bürgermeister in Bad Vöslau,

es wird gemeindeseitig geprüft – alles o.k., es werden die Baubescheide (wie in unserem Fall) geprüft, es kann keine Verletzung der Sorgfaltspflicht festgestellt werden.

(Die Erklärung dafür erspart man sich)

In Bausachen wird in Vöslau eher zu Gunsten der Baufirma entschieden, und das trotz handfester Beweise, dass diese Aussagen nicht stimmen.

Hier wird Baufirmen- statt Bürgernähe praktiziert. Den Unmut der betroffenen Bürger nimmt die Gemeinde in Kauf. Wie geht es mit der Hügelgasse weiter ? Wird dort die eingereichte Maximalvariante gebaut ? Wie ist der Fall Wertek ausgegangen, hat der Arme sein Geld bekommen ?

Harald Fischer, Bad Vöslau

