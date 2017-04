Mobilitätsbeauftragte werden in Baden ausgebildet

27.04.2017, 11:00 Uhr

Verkehrsprobleme und Mobilitätsfragen gehören zum Alltag der Gemeindearbeit und sind ein Schlüsselfaktor im Klimaschutz. Der Lehrgang vermittelt ein fundiertes Basiswissen über nachhaltige Verkehrsgestaltung und zukunftsfähige Mobilität in den Gemeinden. Verkehr beginnt in der Raumplanung und endet beim Schulweg unserer Kinder. Gemeinden können und müssen auf vielen Ebenen ansetzen. Baden ist sowohl beim Radverkehr, beim ÖV und auch bei der Elektromobilität eine Vorreitergemeinde. Baden wird sich aber nicht auf den Lorbeeren ausruhen sondern aktiv weitere Maßnahmen setzen. Aktuell findet in Kooperation mit der Volksschule Baden-Weikersdorf das sehr ambitionierte Bürgerbeteiligungsprojekt „Weiki-Mobil“ statt. Hier werden zur Erhöhung der Sicherheit aber auch zur Reduktion des motorisierten Individualverkehrs Planungen, Ideen, Befragungen und Aktionen mit SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen durchgeführt.