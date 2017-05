05.05.2017, 14:56 Uhr

Naturfreunde mit schönen Touren

BAD VÖSLAU. Die Naturfreunde warten wieder mit einigen interessanten und zum Teil auch sportlich herausfordernden Outdoor-Terminen auf. Am 28. Mai geht es zum Waldseilpark Kahlenberg (Man kann auch nur wandern!) Infos: Hannes Reiser (0664-8237860. Am Pfingstsonntag organisiert Arnold Schiemer eine Radtour durch den Bezirk - von Bad Vöslau bis Heiligenkreuz und retour (02252/76510). Am 18. Juni findet eine Wanderung auf die Reisalpe statt. Infos Maria Heindl 0664-7669162. Im Juli geht es dann von 21. bis 23. Juli (Anmeldung bis spätestens 23. Juni) auf den Dreitörlweg in die Lienzer Dolomiten und im September am 16./17.9. (Rückfragen bis spätestens 8.9.) auf die Hesshütte in den Ennstaler Alpen (Infos für beides Herbert Scheller 0664-5315900, h.scheller@aon.at)

Gefällt mir