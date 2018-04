Neue Brücke in Kottingbrunn

25.04.2018, 16:36 Uhr

Auswirkungen der BaumaßnahmenDie ÖBB und ihre Partner sind bemüht, Lärm- und Staubentwicklungen so gering wie möglich zu halten, ersuchen aber um Verständnis, dass diese aufgrund der durchzuführenden Arbeiten und der dazu erforderlichen Maschinen nicht vermieden werden können. Vor allem bei den Maßnahmen im Rahmen der Nachtsperren, in denen das Einheben der Fertigteilträger für das neue Brückentragwerk und das Abtragen der bestehenden Brücke stattfinden, kann es verstärkt zu Lärmeinwirkung kommen.Die Nachtsperren für diese Tätigkeiten sind in folgenden Zeiträumen geplant:24.06.2018 bis 28.06.2018 jeweils zwischen 01:50 und 04:45 Uhr14.10.2018 bis 18.10.2018 jeweils zwischen 01:50 und 04:45 Uhr29.10.2018 bis 02.11.2018 jeweils zwischen 23:20 und 04:20 Uhr05.11.2018 bis 09.11.2018 jeweils zwischen 23:10 und 04:40 UhrDurch die Maßnahmen wird die Qualität der Infrastruktur gewährleistet. Über die Arbeiten wurde auch eine Anrainerinfo versendet.