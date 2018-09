Neuer Glanz im Kurpark Baden

22.09.2018, 22:50 Uhr

Ebenfalls saniert wurde Stufenanlage vom Beethoventempel zum Bellevue (wo nun wieder die beliebten Mondscheinkonzerte stattfinden). Die Stufenanlage ist Teil des Gesamtensembles Beethoventempel, das als letzte großräumige Erweiterung des Kurparks, anlässlich des 100–jährigen Todestages des Komponisten († 1827), 1925 in Angriff genommen wurde. Die Tempelanlage und die weitläufige Parkanlage wurden 1928 eröffnet. Die alten Stufen wurden demontiert, neue Blockstufen angefertigt und auf tragfähigem Unterbau in Drainagemörtel versetzt. Das Parkumfeld wurde durch geringfügige Geländemodellierung und Bepflanzung so modelliert, dass die Stufenanlage vorteilhaft zur Geltung kommt.Gekostet hat alles 284.000 Euro, davon wurden knapp 70.000 Euro von der NÖ Landesregierung gefördert.