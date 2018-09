19.09.2018, 13:28 Uhr

Wir haben es selbst in der Hand, unsere Gefühle zu regulieren und in eine positivere Richtung zu steuern!Im Vortrag der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) am 18.09.2018 2018 in Baden wurden die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen beleuchtet und Methoden vorgestellt, wie man eigene Gefühle besser wahrnehmen und die Empathie steigern kann.