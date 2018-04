Porsche schauen im Schlosspark

21.04.2018, 19:40 Uhr

Nachdem die neugierigen Gäste Gelegenheit gehabt hatten die Fahrzeuge ausgiebig zu bestaunen ging es für die Fahrer mit einem Porsche Slalom am ABO Gelände, Show and Shine Contest, einem Juxbewerb und großen Porsche Wissenstest Wissenstest weiter. Nach dem Mittagessen standen noch die Gleichmäßigkeitsprüfung, die Wertungsprüfung und ein Ausflug über Hochwolkersdorf, vorbei am Jagdhaus von Ferdinand Porsche, auf dem Programm.