Pottendorf: Sofort in Ihr neues Reihenhaus einziehen

03.10.2017, 16:12 Uhr

Fußläufig ist das Ortszentrum sowie Nahversorger, Apotheke, Gastronomie, Kindergarten, Volksschule und Neue Mittelschule in ca. 15 Minuten erreichbar. Optimal für Pendler, zum Einkaufen, für Studenten oder zur Erholung sind die umliegenden Städte Baden (20 Min.) und Wiener Neustadt (30 Min.) sowie der Neusiedler See (30 Min.).Die Anordnung der Reihenhäuser in 4 Blöcken mit je 3 aneinander angrenzenden Einheiten bietet größtmögliche Ruhe- und Freibereiche und ein familiäres Wohnumfeld. Ausgeführt wurden alle Häuser in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung. Die Bereitstellung von Warmwasser und Heizung erfolgt durch eine Gaszentralheizung unterstützt durch eine Photovoltaikanlage mit Speichersystem.Im Erd- und Obergeschoß steht Ihnen Wohnkomfort auf insgesamt 98 m² zur Verfügung, Ihre Terrasse ist 17 m² groß und je nach Lage grenzt daran der private Garten mit einer Größe von ca. 60 bis 164 m². Alle Wohnräume sind südwestlich ausgerichtet. Jeder Einheit sind 2 PKW-Parkplätze im Freien sowie ein externer Abstellraum zugeordnet.Die Anzahlung der freifinanzierten Häuser ist flexibel, wir beraten Sie gerne zur Ihrem passenden Finanzierungsmodell. Die Form der Miete mit Eigentumsoption lässt Ihnen die Entscheidung das Reihenhaus einmal zu kaufen offen. Flexibler Wohnen geht nicht.Alle Reihenhäuser sind sofort bezugsfertig.Informieren Sie sich gleich auf www.terra.ag und reservieren Sie gleich Ihr neues Zuhause. Für Fragen und Anmeldungen zu einem Besichtigungstermin kontaktieren Sie Ihre Terra-Wohnungsberaterin Andrea Kindler-Bernhard unter 02742/ 204 251.