Sanitäter für Leib und Seele

08.05.2017, 17:29 Uhr

Thomas Marosch ist Sanitäter beim Samariterbund und Priester. Der ORF würdigte seine Tätigkeit mit einer Dokumentation. Im Interview spricht er über Nachtdienste, Schockerlebnisse und Gottesgeschenke.

BEZIRKSBLÄTTER: In der ORF-TVThek ist eine Dokumentation unter dem Titel „Um Gottes Willen“ abrufbar. Es geht um Männer, die auf ihrem Weg zur Priesterweihe sind. Wieso wurde dafür in Traiskirchen gedreht?

THOMAS MAROSCH:

Nun, einer der Priester, die auf ihrem Weg begleitet wurden, war ich. Ich bin auch Rettungskurat beim Samariterbund Traiskirchen/Trumau, also ein Priester, der für KollegInnen als Seelsorger zur Verfügung steht. Und das ist etwas sehr Seltenes. Wir haben einen typischen Rettungseinsatz gedreht, natürlich mit Einverständnis aller gezeigter Personen. Außerdem wurde auch bei der Fahrzeugweihe auf unserer Dienststelle in der Adlitzerstraße gedreht.

Wie sehr hat Ihre Sanitätertätigkeit Ihre Entscheidung, Priester zu werden beeinflusst?

Sie sind seit 18 Jahren als Sanitäter aktiv, was hat sich da alles verändert?

Können Sie immer noch Nachtdienste übernehmen?

Wie sehr ergänzen sich Priesterberuf und Sanitätertätigkeit?

Was wird Ihre nächste priesterliche Aktivität beim Samariterbund sein?

Manche Erfahrungen bei schweren Notfällen, besonders wenn ich mit Angehörigen nach einem Todesfall gesprochen habe, haben mich bestärkt. Ich spürte, dass Gott mir für solche Aufgaben ein Talent geschenkt hat. Ich ließ mich zum Kriseninterventionshelfer und zum Begleiter von Kollegen nach schweren Einsätzen ausbilden. Es zeigt sich, dass bei heftigen Ereignissen, die das Leben stark verändern, die Frage nach Glaube und Gott häufig gestellt wird.Ich habe auch während der Jahre im Priesterseminar meinen normalen Rettungsdienst weitergemacht. Mittlerweile werde ich auch als Geistlicher und Priester angefragt. Im Rettungswesen hat sich sehr viel verändert. Seit Kurzem sind wir z.B. als Rettungsstelle endlich bei „Notruf 144“ Mitglied und merken, dass sich die Hilfe, die wir der Bevölkerung leisten können, dadurch deutlich verbessert hat!Ich versuche meine Termine gut abzustimmen und besonders mit meiner langjährigen Donnerstag–Nacht–Dienstmannschaft regelmäßig zu fahren. Unser Erzbischof, Kardinal Schönborn, hat mich als Kaplan nach Perchtoldsdorf versetzt, damit ich relativ nahe bei Traiskirchen bleibe. Er findet mein Engagement gut.Manchmal erzähle ich in der Pfarre von Erfahrungen des Rettungsdienstes. Als z.B. die Situation in der Flüchtlingsbetreuungsstelle besonders schlimm war, konnte ich für Unterstützungsprojekte werben. Die Pfarre profitiert von meinen Erste–Hilfe–Kenntnissen und dass ich Defibrillatoren in die Kirchen gebracht habe. So wird umgekehrt auf meine Dienste auch Rücksicht genommen.Im September werden wir wieder ein neues Rettungsauto in Dienst nehmen und segnen. Für Gespräche und Begleitung nach traumatischen Erfahrungen stehe ich ohnehin immer zur Verfügung.