Schutzengel-Einsatz in Bad Vöslau

13.09.2018, 16:42 Uhr

"Ich stand ich mit meinem Auto auf der Hochstraße", schildert die Vöslauerin. "Ich wollte gerade wegfahren (Handbremse war gelöst, ich aber noch angegurtet), als ich eine Freundin vis-à-vis gehen sah, die ich gerade besuchen wollte. Eilig öffnete ich die Tür, stieg mit dem linken Fuß aus dem Auto, rutschte wahrscheinlich aus, mein Bein war unter dem Wagen, als er zu rollen begann. Da ich angegurtet halb auf der Straße lag, konnte ich die Handbremse nicht erreichen und so wurde das linke Hinterrad von meinem Fuß gestoppt!!!!" In diesem Alptraum rief sie vor Schmerzen einige Male laut um Hilfe. Zwei Männer reagierten rasch. Sie rollten das Auto von Ingrids Fuß weg, sicherten es, befreiten die Frau vom Gurt und halfen ihr aufzustehen. Wie durch ein Wunder war nichts gebrochen und sie konnte stehen. Dann halfen sie ihr noch auf den Gehsteig, wo sie auf den Stufen bei einer Auslage sitzen konnte. Frau Anita vom Café Sisi, wo Ingrid Bauer Stammgast ist, bemerkte den Vorfall: "Ich sah, wie sich auf der Hochstraße ein Stau bildete, schaute raus und bemerkte, was los war. Ich versorgte Frau Bauer mit gezuckertem Wasser. Ich sah noch, wie sich die zwei Männer um die Frau kümmerten und ein Taxler saß in ihrem Auto und schob zurück! Ich verständigte dann den Arzt Dr. Scherz, der gleich in der Nähe seine Ordination hat."Mit der Rettung wurde Ingrid Bauer ins Spital gebracht, untersucht, und konnte wieder heimfahren. Wie durch ein Wunder war mit dem Bein nichts Schlimmes passiert. Doch noch Tage später erinnert sich Ingrid Bauer an diesen Schock und das Bein tut noch ziemlich weh."Auf diesem Weg möchte ich den beiden unbekannten Männern, die mir halfen und gleich wieder weiterfuhren, noch einmal herzlich danken. Auch allen anderen, die mich in meinem Zustand keine Sekunde allein ließen. Frau Anita, ein zufällig vorbeikommendes Ehepaar und eine Nachbarin schauten auf mich und sprachen mit mir. Ich freue mich über so viel Hilfsbereitschaft in Bad Vöslau!" Schmunzelnd setzt sie noch hinzu: "Ich war dann gleich in der Kirche, um mich auch bei den Schutzengeln zu bedanken, und jetzt gehe ich auch gleich wieder!" Im Café Sisi kann man sich übrigens gerne nach Ingrid Bauers aktuellem Befinden erkundigen.