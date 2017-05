Sternenlauf 2K17 - Protect Kids war dabei!

10.05.2017, 11:14 Uhr

den schon zur Tradition gewordenen 7. Charity Sternenlauf 2K17 bei der Europa Sport Mittelschule in Mödling.Folgende Schulen engagieren sich dafür: ESM Mödling, SPZ Mödling, VBS Mödling, VS Babenbergergasse, VS Brunn, VS Hyrtlplatz, VS Karl Stingl, VS Lowatschek, VS Münchendorf, VS Vösendorf, VS Wiener Neudorf und die SMS Traiskirchen.

Heuer werden gemeinsam mit den erlaufenen Sponsoreinnahmen folgende Projekte unterstützt:* DIABETES CAMP für Kinder mit Diabetes Ty 1 (kindergerechte Diabetes – Schulung)* Die Möwe – Kinderschutzzentrum Mödling (professionelle Hilfe bei körperlichen, seelischen, sexuellen Gewalterfahrung)* MOMO – mobiles Kinderhospiz* kinderhände – gehörlose Kinder im Vorschulalter* CONNECT Mödling – u.a. Deutschkurse für unbegleiteteminderjährige Flüchtlinge* PROTECT KIDS - Schützt unsere Kinder* sowie erschütternde Kindereinzelschicksale die nicht genannt werden möchten.Protect Kids (Oeynhausen) und der MC Free Panthers (Sollenau) durften die Kinder mit Motorrädern als Pacemaker dabei motivieren.Die nächste Veranstaltung von Protect Kids findet übrigens am 3.6.2017 in Baden statt:Motorradsegnung ab 15 Uhr bei der Pfarrkirche St. Christoph, anschließend Ausfahrt über das Helenental.Ab 14 Uhr Kinderbetreuung mit Spiel, Spaß und Kindertombola beim Tierheim Baden.Ab 19 Uhr Benefizkonzert beim Tierheim Baden.