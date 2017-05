Traiskirchen. Das Musical. Premiere bei den Wiener Festwochen am 9. Juni

13.05.2017, 20:05 Uhr

Traiskirchen. Das Musical behandelt die Ereignisse des denkwürdigen Sommers 2015. Die Premiere findet im Volkstheater Wien statt. Das Stück ist auch in Wr. Neustadt und Stockerau zu sehen.

Das KünstlerInnenkollektiv „Die Schweigende Mehrheit“ (2015 mit einemNestroy-Sonderpreis ausgezeichnet) präsentiert im Rahmen der Wiener Festwochen am 9.6 im Volkstheater Wien "Traiskirchen. Das Musical".Weitere Vorstellungen: 15. + 17. 6 2017 (19:30 Uhr)VOLKSTHEATER: 1070 Wien; Neustiftgasse 1Karten erhältlich bei den Wr. Festwochen:STADTTHEATER WR. NEUSTADT2700 Wr. Neustadt; Herzog Leopold-Straße 17Karten erhältlich bei www.oeticket.com und den Ö-Ticket Vorverkaufsstellen in Wr. Neustadt€ 8,25 bis € 49,50FESTSPIELE STOCKERAUim Rahmen der Schiene querfeld 12000 Stockerau; Dr.Karl-Renner-PlatzKarten erhältich bei www.festspiele-stockerau.at Kartenhotline Wien-Ticket: Tel. +43 (0)1 58885oder Kulturamt Stockerau: Tel. +43 (0)2266 67689€ 15,-- bis € 48,--

TRAISKIRCHEN. DAS MUSICAL

https://www.meinbezirk.at/baden/freizeit/interview...">Interview

Im Sommer 2015 treffen sich im völlig überfüllten Lager Traiskirchen demKrieg Entronnene und vom Frieden Verwöhnte, Seherinnen und politischKurzsichtige, Hetzer und Gehetzte. Die Welt rückt sich näher.Menschen und Ideen geraten aneinander.Es kracht.Auf dem Jahrmarkt der Barmherzigkeit vor dem Lagertor werdenKinderkleidung und Stöckelschuhe, Verschwörungstheorien undHeilsversprechen getauscht.In den Nächten im Freien legt die Sehnsucht ihr ideologisches Kostüm abund steht ganz nackt vor der Sprache, die ihr die Erfüllung versagt.Obdachlose und Papierlose suchen um die Wette nach dem Witz, dem Song, demTanz, der die Kriegstreiber zu Fall bringen könnte.Weltumspannende Liebesgeschichten, groteske Missverständnisse undpolitische Intrigen verflechten sich zu einem komischen, verwegenenSpektakel, das einige der dringenden Fragen stellt, die uns in dennächsten Jahre beschäftigen werden.„Traiskirchen. Das Musical“ treibt erbarmungswürdige Dummheiten,herzzerbrechende Skrupellosigkeiten und dreisteste Wünsche auf die Spitzedes Lagerzaunpfahls.Auf die Spitze des moralischen Zeigefingers.Auf die Spitze des politischen Watschenbaums.Auf die Spitzen dessen, was man in dieser und jener Weltgegend für absurderachtet. Abendunterhaltung weit jenseits des Obergrenzen.KONZEPT & TEXT & REGIE:Die Schweigende Mehrheit - Tina Leisch & Bernhard DechantMUSIKALISCHE LEITUNG: Imre Bozoki LichtenbergerMUSIK:Lukas Lauermann, Jelena Popržan, Mahan Mirarab, Mona Matbou Riahi, JörgMikula, Sakina TeynaMIT KOMPOSITIONEN VON:Eva Jantschitsch (Wien), Imre Bozoki Lichtenberger (Wien), Bauchklang(Wien, München, St. Pölten), Leonardo Croatto (Montevideo),Sakina (Kurdistan), TEXTA (Linz), Futurelove (Wien & Harare), EbonyArchways (Graz), Jelena Popržan (Wien), u.v.a.m.ES SPIELEN:Johnny Mhanna, Hanna Binder, Bernhard Dechant, Max Mayer, ShureenShab-Par,Gat Goodovich, Sophie Resch, Eva Prosek, Dariush Ongaie, Jehad Al-Khateb,Khaled al Mobayed, Futurelove Sibanda, Ardee Dionisio, AlirezaDaryanavard, Yasser Alnazar, Moussa Thiewa, Stefan Bergmann, Mazen Muna,Julia Bernhard, Jantus Philaretou, Hicran Taptik, Hisham Morscher, BagherAhmadi, Daniyal Gigasari, Jasmeet Lamba, Basima Saad Abed Wade, NeginKeyvanfar, Pal Singh Chopra, Amin Khawary, Nyima Ngum, Zaher Mahmoud,Laila Hajulah, Farzad Ibrahimi, Haidar Ali MohammadiZummit Regisseurin Tina Leisch