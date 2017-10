Ungewöhnlich, und sehr gefragt: das Schlaffass „Made in Wienerwald“

20.10.2017, 12:54 Uhr

Glamping – glamorous Camping, bezeichnet die neueste Entwicklung am Tourismussektor, die einen gelungenen Kompromiss zwischen klassischem Freilufturlaub und den Komfort eines hochwertigen Hotelzimmers auch im Wienerwald herzustellen weiß. Auch Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav ist von der neuartigen Nächtigungsform begeistert: „Neue, originelle Unterkünfte wie das Schlaffass beleben den Tourismus auf eine kreative Art. Eine großartige Idee, die Mag. Rahofer hier umgesetzt hat, damit trägt er unsere Positionierung als Wein- und Genussland auch weit über die Grenzen Österreichs hinaus“.Mitten in der grünen Oase des Dumba Parks in Tattendorf bieten acht Schlaffässer eine rundum Wohlfühlgarantie der anderen Art. Jedes Fass ist für zwei Personen und zwei Kinder zusätzlich geeignet. Dazu gibt es WLAN-Anschluss, Steckdose und Licht. Für ein kulinarisches Erlebnis sorgt das angrenzende Rahofer Bräu.Die Körperpflege kann auf zwei Arten erfolgen. Besonders naturverbundene Gäste können sich am nahegelegenen Bach erfrischen, für die anderen bietet sich ein Badehaus mit Warmwasser und einer Regenwalddusche an.„Die Idee zum Schlaffass entstand aus ein paar altgedienten Weinfässern, und die Frage, wie wir sie nützen können“, erklärt Urheber, Mag. Christoph Rahofer. Den Stein ins Rollen brachte übrigens Wienerwald Tourismus Geschäftsführer Mag. Mario Gruber, der in seiner Präsentation anlässlich einer Gemeinderatssitzung in Tattendorf auf die dringende Notwendigkeit von Übernachtungsbetrieben in der Weinhauergemeinde hinwies. „Aus dem Spaßprojekt wurde ernst“, berichtet Mag. Christoph Rahofer, der auch als internationaler Event-Manager als weltweiter Marktführer für interaktive Ausstellungen und Wanderausstellungen bekannt ist.Das Schlaffass ist übrigens eine heimische Produktion. „Made in Wienerwald, natürlich werden nur heimische Hölzer verwendet“, erklärt Rahofer. Die innovative Übernachtungsmöglichkeit kann für Events gebucht, aber auch gekauft werden. „Wir haben bereits Anfragen aus Kanada und Legoland erhalten“, bestätigt der Event-Manager, der nach den schönsten Plätzen der Welt suchen möchte, um dort seine Schlaffässer aufzustellen.In der Weinhauergemeinde Tattendorf bietet der findige Gastrobetreiber „Packages“ für unterschiedliche Zielgruppen an. Ob für Durchreisende oder Pärchen, soll auch die Kulinarik nicht zu kurz kommen, Wein und Bier können ebenso verkostet werden. Das Rahofer Bräu bietet Seminargästen Platz für Tagung und Übernachtung an. Die Schlaffässer sind übrigens beheizt und in den kalten Monaten nutzbar. Es sollen noch weitere Übernachtungsmöglichkeiten entstehen.„Glamping ist vor allem für jene interessant, die ihren Urlaub in der Natur verbringen, und doch nicht auf Komfort verzichten möchten“, erklärt Wienerwald Tourismus Geschäftsführer Mag. Mario Gruber, der in diesem Trend noch viele Ausbaumöglichkeiten sieht und sich eine engere Zusammenarbeit mit Rahofers innovativer Übernachtungsmöglichkeit vorstellen kann.Mittlerweile haben bereits Gäste aus Italien, Finnland, China und Frankreich die recht ungewöhnlichen Schlaffässer ins Herz geschlossen.Bild_1: Wienerwald Tourismus Geschäftsführer Mag. Mario Gruber, Landtagsabgeordneter Christoph Kainz, Susanne und Mag. Christoph Rahofer sind von der ungewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeit in Tattendorf überzeugt.Bild_2: Die Schlaffässer befinden sich mitten in der grünen Oase des Dumba Parks, durch ihren Holzgeruch, haben die Schlaffässer eine beruhigende und wohltuende Wirkung.