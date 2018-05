Vortrag: Lebensmittelversorgung im Ersten Weltkrieg

04.05.2018, 17:07 Uhr

Der Vortrag findet im Erdgeschoß des Kaiserhauses (Zugang über den Innenhof) statt. Vortrag: € 6,- Eintritt Ausstellung und Vortrag: € 9,-Der Erste Weltkrieg war nicht nur eine Zeit der Gräuel an der Front für die kämpfenden Soldaten, sondern auch der Entbehrungen und des Hungers für die Menschen an der „Heimatfront“. Wie sehr und auf welche Weise man davon betroffen war, hing aber auch von der Region ab, in der man lebte. An diesem Abend soll der Frage nachgegangen werden, wie es um die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung Badens in Ersten Weltkrieg stand und wie sich die Besonderheiten Badens – die Nähe zu Wien, der Status als Kurstadt und im Laufe des Krieges als Lazarettstadt, Kaiserstadt und Standort des Armeeoberkommandos – auf diese auswirkten.