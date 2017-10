13.10.2017, 13:30 Uhr

Wegbegleitung für Familien

BAD VÖSLAU. Zwei neue Wegbegleiterinnen für Familien eröffnen am 21. Oktober ab 14.30 Uhr jeweils eine Praxis in der Hochstraße 23 in Bad Vöslau. Patricia Weiner ist psychologische Beraterin mit Schwerpunkt Eltern und Familienberatung. Ihre Nachbarin und Kollegin Susanne Zeiler hat sich auf Lerncoachings spezialisiert.

