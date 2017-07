Wochenmarkt belebt Gemeinde

23.07.2017, 11:55 Uhr

Neu ist in dieser Saison, dass viele Markttage ein besonderes Thema haben. So organisierte Umweltgemeinderat Michael Kahl am 15. Juli einen Elektromobilitätstag am Wochenmarkt. Zahlreiche Besucher nahmen das Angebot an, um Elektroautos zu testen und sich über Photovoltaik zu informieren.Auch in den nächsten Wochen ist einiges geplant. Am 19. August steht der Wochenmarkt unter dem Motto "Grillen am Markt" mit einem spannenden Grillwettbewerb und am 21. Oktober gibt es einen großen Mittelaltermarkt in Kombination mit den Wochenmarkt.Aktuelle Informationen über den Leopoldsdorfer Wochenmarkt gibt es im Internet auf http://wochenmarkt.leopoldsdorfer.at, oder noch aktueller auf Facebook unter www.facebook.com/wochenmarkt.leopoldsdorf