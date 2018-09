Zehn Jahre Fotowerkstatt

22.09.2018, 23:00 Uhr

Weil sich einige Fotografinnen und Fotografen regelmäßig einmal im Monat treffen wollten, entstand aus einer Laune heraus, bei einem geselligen Zusammensein, die Fotowerkstatt. Gesagt, getan!Es wurden Projekte erarbeitet, die zu Ausstellungen führten, viele verschiedene Themen wurden fotografisch in Bildern festgehalten und es gab einige Fotoreisen.Ein Kunterbunt von Menschen - und es hatte immer mit Fotografie zu tun.Es war schön zu sehen, wie sie anfingen ihre eigene Kreativität zu entdecken und den Mut fanden, Dinge anders zu sehen.Als Leiterin der Fotowerkstatt, sehe ich meine Aufgabe darin, die Fotografinnen und Fotografen auf ihrem individuellen Weg zu unterstützen - ganz einfach Fotos zu machen, die ihnen taugen. Ich bin überzeugt, dass jeder genug kreatives Potential hat.Ich sah und erfuhr viel Neues und immer wieder wurde ich beflügelt, besonders gute Bilder zu machen. So habe auch ich viel gelernt.Danke an alle, die in der Fotowerkstatt waren und sind!

Das gemeinsame Arbeiten in der Fotowerkstatt, miteinander Bilder betrachten, die verschiedenen Sichtweisen begreifen und die Auseinandersetzung mit dem Licht, all das öffnet in uns die Kreativität und gibt uns die Möglichkeit nach der Wahrheit zu suchen. Das ist für mich das Wesen der Kunst – die innere Wahrheit!Die Fotografie lehrt uns die Welt anders - intensiver zu sehen und zu fühlen.Ein herzliches Dankeschön an meinen Sohn Paul Thamer, der mich oft mit guten Ideenunterstützt hat und mit Engelsgeduld immer wieder technische Probleme klären konnte. Die Zusammenarbeit in der Fotowerkstatt war und ist „leiwand“ und hat mein Leben sehr bereichert!Sophie Lesch