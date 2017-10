August Breininger „Baden – Unsere kleine Stadt“ Promis, Typen und Legenden

Baden : Haus der Kunst |

August Breininger – Ein bewegtes Leben zwischen Politik und Kultur. Aufgezeichnet von Gabriele Hasmann Buffet und Büchertisch! Eintritt frei, Kuriose, pikante, herzerfrischende und rührenden Begegnungen und Erlebnissen in Baden Keine Stadt kommt Baden gleich – nicht an Charme, nicht an Schönheit und nicht an der besonderen Art ihrer Einwohner. Und vielleicht genau aus diesem Grund hat August Breininger jetzt ein Buch über „unsere kleine Stadt“ geschrieben. Mit feiner Ironie und niemals anzüglich oder beleidigend, lässt August Breininger den Leser teilhaben an seinen kuriosen, pikanten, herzerfrischend und rührenden Begegnungen und Erlebnissen in der Stadt Baden. Infos: Prof. Hans-Gerd Ramacher, Tel.: 02252-86800-526