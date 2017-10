Ausstellung "LETs TWIST"

Baden : Galerie im Turm |

Ina Loitzl, Sarah Iris Mang, Marianne Puschner, Stefanie Salzburger, Christine Todt. Vernissage: Dienstag, 31. Oktober 2017 um 19 Uhr. , Begrüßung: Mag. Marc Haltmeyer, Einführung: MMag. Sarah Iris Mang - Kuratorin, Eröffnung: Stadtrat Hans Hornyik, Dauer der Ausstellung: 2. – 12 November 2017. Am 12. November findet um 17 Uhr die Lesung von Eva Woska-Nimmervoll statt. Die Textilkunst erlebt derzeit eine Renaissance. Zahlreiche Ausstellungen und Forschungsprojekte widmen sich der Technik und ihren vielfältigen künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten. LETs TWIST zeigt textile Kunst in unterschiedlichen inhaltlichen und formalen Kontexten: Als Installation, Film, Skulptur oder als Wandbild. Daran kann man deutlich erkennen, wie vielfältig textile Techniken eingesetzt werden können. In LETs TWIST treffen, verbinden und vernetzen sich fünf künstlerische Positionen für die Dauer der Ausstellung. Der gemeinsame Nenner ist das Medium: DAS TEXTILE. Der Begriff Textil kommt von „texere“, was aus dem Lateinischen übersetzt, so viel wie weben oder verbinden heißt.

Infos: Elfriede Friesenbichler , Tel: 0699 11512032