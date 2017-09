Bist Du bereit für die große Liebe?

AT

Abendworkshop mit Sabine Ruprecht, Mi 11.10.17, Deine Fähigkeit der wahrhaftigen Liebesverbindung aktivieren, 19.00-21.15 Uhr, Kosten € 25, Anmeldung: www.serasim.at 0676/754 02 03, Workshop mit Sabine Ruprecht Egal ob Du gerade in einer Beziehung bist oder nicht. Die Sehnsucht nach mehr, oder gar der großen Liebe hat bei Dir angeklopft? Es gibt keine Garantie, ob und wann sie kommt. Doch die Sehnsucht / der Wunsch des Herzens, ist meist die Ankündigung der Seele - für den Verlauf Deines weiteren Lebensweges. Finde heraus, was noch (unbewusst) im Weg steht und nähere Dich Schritt für Schritt Deinem Ziel. Bist Du bereit? Kann die Liebe kommen :-) Diese Workshop Reihe, soll Dich der Verwirklichung dieses Herzenswunsches ein Stück näher bringen. Jeder Abend ist mit einem speziellen Themenkreis - voller wertvollen Impulsen in sich abgeschlossen und kann einzeln besucht werden. Infos: Sabine Ruprecht, Tel: 0676-7540203