Filmriss: Gimme Danger OmU

Reservierung möglich. Eintritt 7 Euro, Jim Jarmusch huldigt seiner Lieblingsband „The Stooges“. Mit ihrem extrovertierten Frontman Iggy Pop schrieben sie Musikgeschichte, was sich nicht unbedingt am kommerziellen Erfolg widerspiegelt, sondern in dem Einfluss, den die Band bis heute auf viele Musiker der Subkultur-Szene hat. Konzerte der Stooges müssen Ende der 1960er Jahre auf die damaligen Besucher wie reine Pöbel- und Krawall-Shows gewirkt haben. Die lärmende Mixtur aus brachialen Rock- und Bluessongs waren der wütende Gegenentwurf zu Love, Peace und Happiness der Hippie-Kultur. Mit grandiosen 16mm-Aufnahmen aus der Anfangszeit und charmanten und reflektierten Meldungen von Iggy Pop fängt Jarmusch die Wirkung der Band ein.

Infos: Andreas Sattra , Tel: Reservierungen: 02252/256225; Büro: 02252/256226