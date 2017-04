Genussbar Weinverkostung Portugal – Spanien

AT

Der Eintritt ist frei! Eintritt über das Casino. Amtlicher Lichtbildausweis und Volljährigkeit erforderlich., Winzer aus Portugal und Spanien präsentieren Ihre Weine persönlich und laden herzlich zur Verkostung und auf spannende Weinplaudereien ein. In den Weinbauländern Portugal und Spanien gedeihen an die 1000 unterschiedliche Sorten, die allermeisten der zur Verkostung stehenden Weine erleben an diesem Abend ihre Österreichpremiere.

Infos: Casino Baden , Tel: 02252/444 96-10102 o. -10112