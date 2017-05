Kottingbrunn: Kulturszene |

Kindertheater für Kinder ab 4 Jahren mit Theatro Piccolo & Iyasa/Zimbabwe

GUMBOOT GUMMLER - Welcome Gummistiefel!

Was hat der afrikanische Gumboot-Dance (Amajombo) mit dem Schuhplattler zu tun? Beide Tänze öffnen die Herzen und versprühen Lebensfreude.

Den Kindern wird in diesem energiegeladenen Stück spielerisch das Fremde näher gebracht. Wodurch unterscheiden wir uns wirklich, wenn die Alltagsprobleme und Erlebnisse die gleichen sind? Wenn die Gefühle die gleichen sind? Wenn das Lachen das gleiche ist? Wovor sollten wir also Angst haben?

Dauer ca. 55 min. ohne Pause