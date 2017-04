Harry Lucas - Fantastische Kopfspiele

Baden : Congress Casino |

Tickets zu 26,-- Euro, Ticketverkauf: Casino

Harry Lucas weiß, was Sie denken. Mit Witz, Charme und seiner gewinnenden Persönlichkeit liest er die Gedanken und sorgt für Staunen, Gänsehaut und offene Münder. Wenn er im legendären Telepathie Akt über Dinge aus dem Leben der Zuschauer spricht, die er nicht kennen und wissen kann, geht stets ein Raunen durchs Publikum. Ob er freie Entscheidungen beeinflusst, mit Fingerspitzen liest, oder die Wahrnehmung der Realität verschiebt, lassen Sie sich auf eine kribbelnde Achterbahnfahrt mitnehmen an einem Abend, an dem nichts unmöglich scheint. So mancher ist schon zur Statue erstarrt oder hat seinen eigenen Namen vergessen. Erleben Sie, warum Harry Lucas zu den besten Mentalisten zählt. Lachen Sie, staunen Sie und sichern Sie sich jetzt Karten! Spielen Sie mit ihm fantastische Kopfspiele - Sie werden noch lange davon sprechen! Die Show ist für Zuschauer ab 12 Jahren geeignet.

Infos: Eva Rosdol , Tel: 02252/444 96 444, 02252/44540-501