Kindertheater: THEATER TIPTAP präsentiert "DER GRÜFFELO"

Baden : Theater am Steg |

Ein Kindertheaterstück zum Mitspielen und Mitsingen für Kinder von 3-103 Jahren. Dauer: ca. 50 Minuten. Preise: € 8,--/€ 6,--(Familienbund-Mitglieder). Vorverkauf: tickets@beethovenhaus-baden.at, Tel. 02252/86800-630., Die Maus spazierte im Wald umher, das sah der Fuchs und freute sich sehr…” So viele Gefahren für die kleine Maus, denn alle wollen sie fressen. Sie erfindet einen starken Freund, den schrecklichen Grüffelo. Und jeder nimmt Reißaus, wenn sie von ihm berichtet. Aber dann steht er plötzlich wirklich vor ihr! „Oh Schreck, oh Graus und sein „Lieblingsschmaus ist Butterbrot mit kleiner Maus.“ Doch mit etwas Fantasie und Mut, da wird am Ende alles gut. Ein Kindertheaterstück zum Mitspielen und Mitsingen nach dem beliebten Kinderbuch von Julia Donaldson & Axel Scheffer für Kinder von 3-103 Jahren. Infos: Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden, Tel.: 02252-86800-522