Mit Pflanzenpower durch den Jahreskreis

Wildkräuter er-kennen lernen (Wildkräuterwanderung), Wildkräuter sicher zu erkennen ist an sich schon eine Herausforderung. Wenn sich dann aber verblühter Waldmeister als Labkraut tarnt oder sich Gundelrebe zwischen Taubnesseln versteckt, wird’s besonders schwierig. Deshalb ist es sinnvoll, regelmäßig dieselben Plätze aufzusuchen und dort zu beobachten, wie sich die Pflanzen im Laufe des Jahres verändern. Im Rahmen einer monatlichen Wanderung werden interessante, nützliche, köstliche und heilsame Wildpflanzen vorgestellt und zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten sowie Rezepttipps verraten. Auf den Spuren des Waldmeisters Sonntag, 14. Mai 2017, 09:00 Uhr Dauer: ca. 2,5 Stunden Kosten: EUR 20,- pro Person pro Termin Weitere Termine: Do 15. 06.i 2017, So 16. 07. 2017 So, 27. 08. 2017 So 24. 09. 2017 Do 26. 10. 2017 So 19. 11. 2017 Fr 08. 12. 2017 Sa 06. 01 2018 So 04. 02. 2018 So 04. 03. 2018

Infos: Christine Grasl , Tel: +43 699 10500091