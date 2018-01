Neue Bühne Wien: "SCHMETTERLINGE SIND FREI" - Komödie von Leonard Gershe

Theater am Steg , Johannesgasse 14 , 2500 Baden AT

Ein anrührendes Stück mit herrlicher Situationskomik nach dem amerikanischen Original. Karten: € 20,--/€ 18,-- (Kurgäste)/€ 10,-- (Schüler, Studenten), Eine ebenso zarte wie starke Liebesgeschichte und gleichzeitig eine anrührendes Stück über große Themen wie Abnabelung, Loslassen und Erwachsenwerden, gepaart mit herrlicher Situationskomik, in der der Autor zeigt dass man kein Augenlicht braucht, um klar zu sehen: Don Baker wagt das Experiment und zieht zuhause aus. Er will endlich auf eigenen Füßen stehen und sich aus den Fängen seiner überfürsorglichen Mutter befreien. Ein Hindernis bei der Sache ist, dass Don blind ist. Gerade als Don sich in seinem spartanischen Zimmerchen gut zurechtfindet, flattert die neue Nachbarin Jill Tanner in sein Leben. Jill ist das absolute Gegenteil von Don: frei, lebenslustig und spontan. Die beiden verlieben sich... Das amerikanische Original „Butterflies are free“ feierte Ende der 60er Jahre am Broadway die größten Erfolge. 1972 wurde das Stück mit Goldie Hawn, Edward Albert und Eileen Heckhart verfilmt. Es spielen: Glenna Weber, Birgit Wolf, Sam Madwar u.a. Regie: Sam Madwar.



Infos: Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden , Tel: 02252/86 800-522