NÖGKK: Achtsam durchs Leben

NÖ Gebietskrankenkasse lädt zum Achtsamkeitsspaziergang in Baden mit Referentin Mag. phil. Sabine Schuster, Viele Menschen kennen das: Man hetzt von einem Termin zum nächsten und hat das Gefühl, das Leben zieht vorbei. Die Gedanken sind entweder bei der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber kaum in der Gegenwart. Dabei sollte man im Hier und Jetzt leben, jeden Augenblick intensiv wahrnehmen. Bei Schlechtwetter finden die Kurse im Seminarraum statt. Die Teilnahme ist kostenlos. NÖGKK-Achtsamkeitsspaziergänge Wann: 16. Mai 2017 Achtsamkeitsspaziergang für „Neulinge“: Beginn 16:30 Uhr Für Unerfahrene und Interessierte Achtsamkeitsspaziergang für „(leicht) Fortgeschrittene“: Beginn 18:30 Uhr Für Interessierte mit Vorkenntnissen/Praxiserfahrung (Meditation, Yoga, Autogenes Training u.ä.) Treffpunkt: NÖGKK Service-Center Baden, Vöslauer Straße 14, 2500 Baden Bitte kommen Sie mit festen Schuhen und gegebenenfalls mit wetterfester Bekleidung. Anmeldung unbedingt erforderlich unter 050899-0254

Infos: Elisabeth Grill , Tel: 05 0899-6100