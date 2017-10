PARTNER-SHIATSU WORKSHOP

AT

, 2500 Baden AT

Bahngasse 2a/1 , 2500 Baden AT

Baden : Bahngasse 2a/1 |

Für Paare, egal ob Freundin, Freund, Mutter, Vater, Tochter, Sohn,....lernen Sie in entspannter Umgebung einfache Shiatsu-Basics für den Hausgebrauch., SHIATSU-PARTNER WORKSHOP DATUM: 14.10.2017 ZEIT: 16:00 – 19:00 Uhr WO: 2500 Baden, Bahngasse 2a/Top1 KOSTEN: € 60,--/Person INFO und ANMELDUNG: Dipl. Shiatsu Praktikerin Andrea Hofmann 0676/9661707, andrea.hofmann@joando.at Für Paare, egal ob Freundin, Freund, Mutter, Vater, Tochter, Sohn, ….... lernen Sie in entspannter Umgebung einfache Shiatsu-Basics für den Hausgebrauch. Auch wenn Sie keinen Partner haben, der mit will, melden Sie sich trotzdem, vielleicht findet sich noch ein Single ;-). Die Welt wird immer schneller und vieles passiert nur mehr übers Internet. Shiatsu ist eine echte Berührung. Genießen sie die wohltat einer Partner-Shiatsu Behandlung. Bitte nimm bequeme Kleidung, warme Socken, eine Decke (wenn du willst auch einen kleinen Polster) und ein Handtuch mit.

Infos: Andrea Hofmann Dipl. Shiatsu-Praktikerin, Tel.: 0676-9661707