Schauriges BADEN - Gruseliger Abendspaziergang

Baden : Mittelalterlicher Innenhof, Frauengasse 3 |

inkl. Geister(im)biss & Getränk mit Gabriele Hasmann und Christine Triebnig-Löffler

Schauriger Abendspaziergang durch Baden, geführt von Christine Triebnig-Löffler und der Autorin Gabriele Hasmann, bei dem die unheimliche Seite der Stadt in geisterhaftes Licht getaucht wird., Den Besucher erwarten faszinierende, tragische und gruselige Geschichten, die ab dem Mittelalter im Laufe der Jahrhunderte in Baden stattgefunden haben. Ihren gemütlichen Ausklang findet die Tour beim Geister(im)biss im Reichsapfel mit einer mysteriösen Überraschung. Beginn: 18.18 h - Dauer: ca. 2 Stunden Jeden 1. Donnerstag im Monat - Ticket zu € 18,-p.P. inkl. Geisterimbiss & Getränk in der Tourist Information. Weitere Termine auf Anfrage - Frau Hasmann Tel. 0676/812 11 489 od. j7029a00@kabsi.at; Mindestteilnehmer: 3 Personen Garderobe: phantasievolles Outfit willkommen! Abschluss: Gasthof Reichsapfel bei Geister(im)biss und (persönlichen) Geistergeschichten!

Infos: Tourist Information Baden , Tel: 02252/86800-600