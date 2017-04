Tagebuchslam

Baden : Cinema Paradiso |

Wieder im Mittelpunkt: Geschichten, die das Leben schrieb! Die TeilnehmerInnen lesen aus ihren eigenen Tagebüchern und nehmen das Publikum mit auf eine lustige Zeitreise in die Abgründe ihrer Pubertät und Kindheit! Per Applaus wird der/die SiegerIn gekürt. Zu gewinnen gibt es einen Gutschein von Cinema Paradiso im Wert von 1.000 Schilling. So macht man mit: Original-Tagebücher mitbringen. Zwei Beiträge zu maximal fünf Minuten vorbereiten (Die Beiträge müssen von vor 2010 sein!). Durch den Abend führt Diana Köhle, begeisterte Veranstalterin von Poetry Slams und Tagebuchschreiberin der ersten Stunde. Ein großer Spaß! 27.4.17, 20 Uhr, Eintritt 9 EUR, Cinema Paradiso Card 2 EUR ermäßigt, in Kooperation mit Slam B, Anmeldung zum Mitmachen: diana@liebestagebuch.at

Infos: Andreas Sattra , Tel: Reservierungen: 02252/256225; Büro: 02252/256226