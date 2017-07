WILDKRÄUTERSPAZIERGANG

AT

Heimische Wildkräuter kennen lernen, Du würdest gerne wissen, was in deiner näheren Umgebung wächst und wie man die Wildkräuter verwenden kann, Wir machen einen 2stündigen Spaziergang oder treffen uns in unserem Kräutergarten (je nach Witterung) und du lernst mehr über die Wildkräuter aus deinem Umfeld, Bitte gutes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung!, Pro Person € 20,-, TREFFPUNKT: Doblhoffpark Haupteingang, INFO u. ANMELDUNG: office@joando.at, Tel.: 0676-9661707, Infos: Andrea Hofmann Dipl. Shiatsu-Praktikerin, Kräuterpädagogin, Tel.: 0676-9661707