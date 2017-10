5. Badener Gewerbe- und Handwerkermesse

04.10.2017, 15:01 Uhr

Entertainment und Information: Vom Handwerker vor Ort über Gewerbebetriebe, von PULS 4 TV Koch Oliver Hoffinger bis hin zum KinderprogrammWährend des Besuches auf der Handwerker- und Gewerbemesse kann man die verschiedensten Fertigkeiten der Handwerksbetriebe bewundern. Kochshows der Firmen Elektro Brenner und Elektra Bregenz ergänzen das bunte Programm der Aussteller. Als Highlight findet ein Schaukochen mit PULS 4 TV Koch Oliver Hoffinger auf der großen Bühne am Sonntag von 12-16 Uhr statt. An beiden Tagen wird zw. 14 und 16 Uhr ein buntes Kinderprogramm geboten, mit einer Bastelstation zum Thema Upcycling von „Handgut Kreativwerkstatt“ und Kinderschminken.„Wir präsentieren mit der Gewerbe- und Handwerkermesse eine der wichtigsten Veranstaltungen für diesen Sektor in unserer Region“, freut sich Bürgermeister Dipl.-Ing. Stefan Szirucsek, gemeinsam mit ihm auch Wirtschaftsstadträtin Mag. Carmen Jeitler-Cincelli, die überzeugt ist: „Die Messe ist wichtig für unseren Standort, da sie die ideale Plattform bietet um den Handwerker und Gewerbetreibenden vor Ort kennenzulernen.“ Die Aussteller geben ihnen recht und beteiligen sich zahlreich an dieser wichtigen Messe. „Wir freuen uns, den Besuchern das breite Spektrum, das Baden im Sektor Gewerbe und Handwerk zu bieten hat, präsentieren zu dürfen“, freut sich ebenfalls Mag. Dolores David-Fromm, Leiterin des WirtschaftsService der Stadtgemeinde Baden. So finden die Besucher auf ca. 1.000m2 alles rund um das Thema Handwerk und Gewerbe. Dabei reicht das Spektrum der teilnehmenden Betriebe vom Tischler bis zum Floristen und vom Raumausstatter bis zur Schneiderin. Auch das Thema Wellness und Wohlbefinden wird vertreten sein. Der Messebesucher kann sich auch über eine Shiatsupraktikerin, eine Friseurin und Make Up Stylistin vor Ort freuen, die ihr Können unter Beweis stellen und ihre Betriebe präsentieren werden.Erleben Sie auf der Handwerker- und Gewerbemesse Information, Service und Handwerk aus erster Hand. Überzeugen Sie sich von der Vielfältigkeit, die Baden auf dem Sektor des Handwerks zu bieten hat, und besuchen Sie die „5. Badener Handwerker- und Gewerbemesse“ mit einer großen Leistungsschau, geballter Information und vor allem Ihrem Professionisten vor Ort in der Halle B. Ein Erlebnis für die gesamte Familie.