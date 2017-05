Bürgerforum Baden mit Irmgard Griss, Norbert Zimmermann & Matthias Strolz

Die Österreich spricht Bürgerforumsreihe geht in die fünfte Runde: Am 8. Mai, treffen wir einander diesmal in Baden im Kolpinghaus, um über die Themen zu reden die Ihnen am Herzen liegen und Pläne zu schmieden was Sie in unserem Land verändern wollen.Österreich spricht lädt Sie gemeinsam mit dem NEOS Lab zum Bürgerforum in Baden ein.Zusammen mit Irmgard Griss (unabhängige Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin), Norbert Zimmermann (Vorsitzender des Aufsichtsrates Berndorf AG) & Matthias Strolz (Vorsitzender NEOS) und vielen anderen können Sie die Dinge, die Sie aufregen, Sie interessieren, einfach alles, wobei Sie schon einmal gedacht haben „Das geht besser“ zum Thema machen.

Durch’s Reden kommen die Leut’ zam, sagt man. Bereits vier Mal haben wir uns im Rahmen eines Bürgerforums mit hunderten Bürger_innen in Graz, Salzburg, Wien und Innsbruck zum Meinungsaustausch getroffen. Leute aller Altersgruppen und aus allen Ecken der Berufswelt haben einander kennengelernt und diskutiert, wie es mit Österreich weitergehen soll.Neugierig geworden? Eindrücke der ersten Bürgerforen und alle weiteren Informationen finden Sie unter www.oespricht.atÖsterreich ist auch Ihr Land. Es braucht also ihre Ideen, ihre Meinung und ihre Kraft, damit es aufblühen kann.