Das Lächeln der Kunden ist mein stärkstes Motiv

22.09.2018, 23:08 Uhr

Zu seinen Kundinnen zählt auch Elisabeth Gmehling in Neu-Guntramsdorf, die in wenigen Wochen 91 Jahre alt wird. Sie hat vor ca zwei Jahren aufgehört, für sich selbst zu kochen, denn es "hat mir nicht mehr geschmeckt". Die ehemalige Werksköchin in der Firma Stollak hat ein Faible für Süßes. "Kaiserschmarr'n und Topfenstrudel" lassen ihre Augen leuchten. Heute bekommt sie eine Tagessuppe und eingebrannte Erdäpfel mit Würstel. "Das mag ich auch gerne, das Essen ist sehr gut," sagt Frau Gmehling. Die zarte Dame nützt die Möglichkeit, sich immer nur eine halbe Portion liefern zu lassen - das kostet 6,75 Euro am Tag, und steht fix fertig am Tisch. Über sein Motiv, für das Hilfswerk zu arbeiten, sagt Lieferant Walter Szivats: "Ein Lächeln ist mehr wert als das Geld, das ich in meiner Pension dazuverdiene." Organisiert werden die Dienste am Hilfswerk Thermenregion Mitte-Stützpunkt in Schloss Tribuswinkel.