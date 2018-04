420 kleine Bewegungs-Champions

30.04.2018, 14:12 Uhr

Die IMSB Consult war mit dem Bewegungs-Champion zu Gast in Baden.

Das Projekt Bewegungs-Champion machte am 25. April halt in Baden Station. Neben einem Sportmotorik-Parcours wurden auch zahlreiche Bewegungsstationen und Mit-Mach-Stationen aufgebaut, bei denen die Kinder verschiedene Bewegungen ausprobieren konnten.Insgesamt haben 21 Schulklassen mit 420 Kinder aus dem Bezirk Baden an dieser Veranstaltung teilgenommen. Die Kinder, im Alter von 6 – 12 Jahren, konnten dabei Ihre sportlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten testen. Neben der Testung von Schnelligkeit, Reaktion, Sprungkraft, Oberkörperkräftigung, etc. konnten sie spielerisch ihr Wissen zum Thema Ernährung erweitern und verschiedene Gruppenaufgaben bewältigen, bei denen oftmals die gesamte Klasse zusammen helfen musste.

Die besten Schüler/innen jeder Altersklasse werden am 27.06. zum Finale in St. Pölten eingeladen, wo die Bewegungs-Champions gekürt werden. NÖGKK-Service-Center-Leiter Norbert Kreillechner: „Das Projekt Bewegungs-Champion ist eine ganzheitliche Initiative. Die Hauptzielgruppe sind natürlich Kinder, aber um deren Gesundheit zu fördern und präventive Maßnahmen zu setzen, wird bei diesem Projekt das gesamte Umfeld miteinbezogen und auch Lehrer und Eltern mit dem Thema Bewegung und Gesundheit vertraut gemacht.“