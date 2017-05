Baseball: Vizemeister gegen Aufsteiger

03.05.2017, 13:43 Uhr

In Spiel 1 des Doubleheaders kam es am Mound zum Pitcher-Duell der Youngsters – Matthias Scheicher auf Seiten der Gäste sowie Oliver Pernet für die Traiskirchner. Das Spiel war vorab durch solide Verteidigungsleistungen auf beiden Seiten geprägt, ehe sich die Ducks im 4. Inning mit 3:0 etwas absetzen konnten. Homeruns von Eric Grabe sowie Jan Rieger stellten nach 6 Innings auf 3:3. Im 7. Spielabschnitt übernahm dann Michael Koller für die Heimischen die Position des Pitchers und auf seine Würfe konnten sich die Ducks sehr rasch einstellen. Gepaart mit einigen Fehlern in der Verteidigung der Grasshoppers machten die Gäste dann kurzen Prozess: Endstand nach 8 Innings, 13:3 für die Wr. Neustädter.

Im 2. Spiel kam es dann zum Pitcher-Duell der Legionäre: Adenson Verastegui aus Venezuela auf Seiten der Ducks gegen Eric Grabe für die Hoppers. Grabe musste kurzfristig für seinen Landsmann, JD Little, einspringen und überraschte alle durch eine mehr als solide Wurfleistung. Bis zum 3. Inning hatten beide Werfer die Offense des Gegners unter Kontrolle, bis die Gäste im 4. und 5. Inning punkten und auf 4:0 davon ziehen konnten. Nach einem Wechsel der Ducks auf dem Mound zu Claus Seiser schlugen dann die Grasshoppers zu: Youngster Tobias Kiefer eröffnete den 7. Spielabschnitt mit einem Hit und Michael Koller sowie Tod Rees luden die Bases. Eric Grabe kam an die Platte und jagte einen mächtigen Homerun über den Zaun des Hoppersfields, womit die Gastgeber plötzlich mit 5:4 in Führung lagen. Grabe selbst war es dann, der es sich nicht nehmen ließ, das Spiel zu Ende zu pitchen und den überraschenden Heimsieg für den Aufsteiger sicher zu stellen. Mit dieser Leistung avancierte der US-Boy endgültig zum Mann des Spiels.Die Traiskirchner konnten somit den 1. Sieg in der neuen Liga einfahren und fahren nun mit breiter Brust zu den ersten Auswärtsspielen der Saison am kommenden Sonntag nach Dornbirn. Die gastgebenden Indians starteten mit einem Sieg und einer Niederlage gegen Kufstein in die Saison – für Spannung ist also gesorgt.