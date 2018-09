Dritter Staatsmeistertitel für Roland Edelbacher!

22.09.2018, 22:25 Uhr

„Den Meistertitel mit einem Doppelsieg zu holen ist das Schönste was passieren kann. Es machte richtig Spaß auf der Strecke der Lackner zu fahren“, freute sich Roland Edelbacher über seinen dritten MX 2-Staatsmeistertitel in Folge. Damit kann der KTM-Testfahrer heuer schon vor dem Finale in Kirchschlag den MX 2 Meistertitel feiern: „Danke an alle meine Sponsoren, meine Fans, meine Gönner, ich hatte heuer wieder ein perfektes Material, eine super Unterstützung und ich konnte mein Ziel, den MX 2 Staatsmeistertitel erneut zu gewinnen, in die Tat umsetzen, vielen Dank nochmals an alle die mir heuer geholfen haben“.In Oberdorf überzeugte Roland Edelbacher auch in der MX OPEN ÖM Klasse, wo der 19-Jährige in Lauf 1 sogar gewinnen konnte. Nur ein Sturz in Lauf 2 machte wohl den Traum von einer Spitzenplatzierung in der MX OPEN ÖM Tageswertung zu Nichte.Das Wochenende in Oberdorf war mit dem Doppelsieg in der MX 2 ÖM, dem Gewinn des Österreichischen Staatsmeistertitels Nr. 3 in Folge und dem Gewinn des Laufes 1 zur MX OPEN ÖM – ein „SUPER-WEEKEND“.Für den Österreichischen MX 2 Staatsmeister warten in September noch sehr wichtige Rennen, am kommenden Wochenende findet in Deutschland das Finale zur ADAC MX Masters Serie statt und dann steigt am 30. September das ÖM-Finale (MX 2 und MX OPEN) in Kirchschlag (NÖ).Text: Team Edelbacher