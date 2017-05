Guter 7. Platz für Franz Winter bei den JUDO-KATA-Europameisterschaften 2017!

09.05.2017, 22:36 Uhr

Franz Winter (AJC-Thermenregion) und sein Teampartner Robert Hatzl (Sporthaie) konnten in der Kategorie Kime-no-kata den guten 7. Platz erreichen, was beachtlich ist, da sie zum ersten Mal an der Kata-EM teilnahmen. Sie verfehlten dabei nur um einen Punkt den 6. Platz.Begleitet wurde das Österreichische Kata-Nationalteam von Betreuer Gerhard Bucina (8. Dan) und Heinrich Erlinger (7. Dan), der als Kata-Judge im Einsatz war.Das Österreich-Team konnte mit zwei jungen Vize-Kata-Europameisterinnen heimkehren. Wenzel Vanessa und ihre Teampartnerin Binder Sophie landeten im Randori Europa Cup mit Katame-no-kata auf Platz 2.Abgeschlossen wurde die Europameisterschaft durch einen tollen Judo - Show - Bewerb, der vom Niederländischen Team gewonnen wurde.