Marot verteidigt seine Cupführung im Austria Open Water Cup 2017

15.07.2017, 20:55 Uhr

Samstag (15.07.) fand auf der neuen Donau, bei schwierigen Bedingungen (Wind und Wellen) der Vienna Swim Trail statt.Bei dieser Veranstaltung wurden drei Bewerbe (1,5 km, 3,0 km und 6,0 km)ausgetragen, wobei der Hauptbewerb über 6,0 km, der sechste Bewerb im heurigen Austria Open Water Cup 2017 war.Über 3,0 km startete von der SU-Baden, er konnte in 54:12,7 min den zweiten Platz in der AK 50 (14. Gesamt) erschwimmen.

Im Hauptbewerb über 6,0 km starteten Marot Theo (SU-Baden), Swoboda Harald und Dopler Roman (beide Tri Runners Baden).schwamm ein tolles Rennen und wurde in 1:33:18,8 h Zweiter in der AK 50 (14.Gesamt) und verteidigte damit seinen ersten Platz in der Cupwertung der AK 50.konnte neuerlich mit einer sehr guten Zeit von 1:41:52,2 h überraschen und wurde damit Vierter in der AK 50 (20.Gesamt) und verbesserte sich in der Cupwertung auf den dritten Platz.schwamm 2:05:02,2 h und wurde damit 11. in der AK 50 (53. Gesamt).Cupwertung der Herren AK 50 im heurigen Open Water Cup nach sechs Bewerben:(SU-Baden) 4500 Punkte(Deutschland) 4000 Punkte(Tri Runners Baden) 3200 PunkteDie nächste Cup Station ist der Hallstättersee, wo 10 km geschwommen werden.