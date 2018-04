NÖGKK sucht Bewegungs-Champion

27.04.2018, 08:12 Uhr

Was macht selbstbewusst, stärkt Herz und Kreislauf, verhindert Übergewicht und sorgt für bessere Konzentration? Richtig – ausreichend Bewegung. Und das von Kindesbeinen an.Die NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) bietet gemeinsam mit dem Sportinstitut IMSB eine neue Gesundheitsinitiative für Schulklassen an. Der Bewegungs-Champion tourt durch ganz Niederösterreich und machte im April auch halt in Baden. 420 Schülerinnen und Schüler absolvierten einen Sportmotorik-Parcours sowie zahlreiche Bewegungs- und Kreativstationen. Dabei wurden sportmotorische Grundfertigkeiten wie Gleichgewicht, Schnelligkeit, Reaktion und Sprungkraft spielerisch verpackt und kindgerecht aufbereitet. Auch zum Thema Ernährung konnten die Kinder ihr Wissen erweitern, indem sie etwa gemeinsam Gruppenaufgaben lösten. Die besten Schülerinnen und Schüler jeder Altersklasse werden am 27. Juni zum Finale in St. Pölten eingeladen, wo die landesweiten Bewegungs-Champions gekürt werden.NÖGKK-Service-Center-Leiter-Stv. Christine Hajek: „Das Projekt Bewegungs-Champion ist eine ganzheitliche Initiative. Die Hauptzielgruppe sind natürlich Kinder, aber um deren Gesundheit zu fördern und präventive Maßnahmen zu setzen, wird bei diesem Projekt das gesamte Umfeld – also auch Lehrkräfte und Eltern – miteinbezogen.“