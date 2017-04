Raiffeisen Variatics: Der neue Multisportevent in Baden

24.04.2017, 14:34 Uhr

Der Klassiker Beachvolleyball bleibt

Als neuer Multisportevent der Extraklasse startet Österreichs größtes Hobby- Beachvolleyballturnier durch. Der Klassiker Beachvolleyball ist fixer Bestandteil des Raiffeisen Variatics. Bei der Spring Edition am 27. und 28. Mai wird im Strandbad Baden ein Wochenende lang gepritscht und gebaggert.Zurück zu den Wurzeln und ab in die Zukunft. So lautet das Motto des brandneuen Variatics. Der altbewährte und beliebte Beachvolleyballbewerb bleibt erhalten. Beim ersten von zwei Turnierstopps sind folgende Bewerbe geplant: Am Samstag, den 27. Mai finden der Herren- und der Mixedbewerb (jeweils Zwei vs. Zwei) statt. Der C-Cup Herren und der Damenbewerb (jeweils Zwei vs. Zwei) folgen am Sonntag, den 28 Mai.Die Anmeldung ist bereits unter www.variatics.at möglich. Das Nenngeld beträgt 14 Euro pro Person. Jeder Teilnehmer erhält ein Starterpaket mit tollen Goodies und Gutscheinen sowie ein original „Raiffeisen Athletic-Shirt“. Für Raiffeisen-Clubmitglieder gibt es obendrein eine Ermäßigung von drei Euro auf das Nenngeld.Wer sich nicht mit Beachvolleyball allein begnügen will, auf den warten noch ein Basketballbewerb, ein Bubble Soccer Tournament und ein Action Parcours. Weitere Informationen über den neuen Mul- tisportevent und die drei weiteren Sportarten finden Sie unter www.variatics.at . Die Anmeldung zum Beachvolleyballbewerb Summer ist auf der Homepage ebenfalls möglich.