Raiffeisen Variatics - Spring Edition

Der neue Multisportevent in Baden!Spring Edition: Samstag, 27. Mai 2017 und Sonntag, 28. Mai 2017, ab 09:00Standbad und Weilburgpark BadenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxChoose your Challenge - vier Sportarten in nur einem Event!Beachvolleyball, Basketball, Bubble Soccer Tournament, Action ParcoursxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxZurück zu den Wurzeln und ab in die Zukunft. So lautet das Motto des brandneuen Raiffeisen Variatics. Österreichs beliebtestes Hobby-Beachvolleyball-Turnier hat sich zu einem Multisportevent entwickelt. Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Neben dem Dauerbrenner Beachvolleyball warten ein Basketballbewerb, ein Bubble Soccer Tournament und ein Action Parcours.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Austragungsort bleibt das Strandbad Baden und der anschließende Weilburgpark. Gleich zweimal stehen gute Laune und Wettkampfgeist mit einer gehörigen Portion Spaß auf dem Programm. Die Spring Edition findet am 27. und 28. Mai statt, die Summer Edition vom 25. bis zum 28. August.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEin Wochenende lang pritschen und baggern! Der Klassiker Beachvolleyball ist unverändert Teil der Badener Beachvolleyballturniere.Basketball feiert gerade ein Comeback und darf daher auch beim Variatics nicht fehlen. Stell dich mit deinen Freunden der Challenge. In deiner Altersklasse spielst du 3 on 3.Von riesigen, durchsichtigen Bubbles umhüllt und dabei Tore schießen. Klingt nach einer spannenden Herausforderung für dich? Probiere den Trend aus Dänemark exklusiv beim Variatics aus.Vom Hürdenlauf über die Lawi-Rutsche bis zur Denkaufgabe: Der Action Parcours fordert mit seinen 13 Stationen deine körperlichen und mentalen Fähigkeiten mit einer gehörigen Portion Spaß inklusive.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxRAIFFEISEN ERMÄSSIGUNGEN!!!Für Raiffeisen-Clubmitglieder gibt es eine Ermäßigung von drei Euro auf das Nenngeld.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxwww.variatics.atxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx