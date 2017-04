Schachklub Baden ist Landesmeister!

30.04.2017, 17:18 Uhr

Zum dritten Mal in Folge gelang dem SK Advisory Invest Baden der Titelgewinn in der niederösterreichischen Landesliga! Bei der Schlussrunde in Amstetten ließen die Kurstädter nicht mehr anbrennen und fertigten SG Voest-Krems mit 6,5:1,5 ab. Baden ging zwar mit einem Punkt Vorsprung in die letzte Runde, allerdings mit dem wesentlich schlechteren Brettpunkteverhältnis gegenüber dem Zweitplatzierten Zwettl und war daher zum Siegen verdammt. Die Badener gingen hochmotiviert in den Kampf, verloren keine einzige Partie und erzielten am Ende einen überlegenen Sieg. Bester Saisonspieler war unser Spitzenbrett IM Reinhard Lendwai mit sehr guten 7 Punkten aus 9 Partien.Foto vlnr.:Obmann Martin Herndlbauer, Mag. Peter Stangler, IM Rainhard Lendwai, Stefan Dzierzenga, Bernhard Geismann, Herbert Rudolf, IM Hannes Ganaus