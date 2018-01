Tischtennis: SKV Altenmarkt startet Aufholjagd

29.01.2018, 17:23 Uhr

Den Herbstdurchgang beendete die 5. Mannschaft auf dem 6. Platz in der 4. Klasse Süd A; mit zwei Siegen (gegen die SG Baden und gegen TTK Enzesfeld) sowie vier Niederlagen.Im Frühjahr in den ersten beiden Runden konnte das Team jeweils auswärts gegen SG Gumpoldskirchen/Mödling mit 6:1 und gegen TTK Enzesfeld mit 6:3 gewinnen und sich damit um zwei Plätze auf Platz 4 verbessern. Wenn es so weiter geht, ist vielleicht sogar noch der Aufstieg möglich!