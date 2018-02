Voll motiviert im Training

07.02.2018, 17:40 Uhr

Das Damenteam und auch das stärkste Mixedteam liefern sich sehr knappe Matches mit ihren Gegnern und zeigen fantastische Leistungen an den Spieltagen. Nicole ist überzeugt: "Mit den spitzen Catches, Abschüssen und der Top-Teamleistung können wir ganz oben mitmischen."Neben einem Videodreh und Fotoshooting in dieser Saison hatte Wolfpack DC sogar schon das erste Trainingslager in Korneuburg. Weiters durfte sich der Verein dem Realgymnasium Frauengasse Baden vorstellen und mit den SpielerInnen des Schulcups mehrere Sportstunden abhalten.Die Saison ist jedoch noch nicht vorbei. Mit den Ligafinaltagen in Baden in der Veranstaltungshalle steht ein Top-Event bevor, der den Dodgeball-Sport (Völkerball auf supersportlichem Niveau) noch populärer machen wird, ist Nicole überzeugt.