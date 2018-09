Volleyball-Schnupperwoche in Bad Vöslau

22.09.2018, 20:54 Uhr

BAD VÖSLAU. Volleyball Club Sportunion Bad Vöslau veranstaltet von 24. bis 30. September 2018 in den Turnhallen der Sport Mittelschule Bad Vöslau, Raulestrasse 9 eine Volleyball Schnupperwoche. In den Übungsstunden und am Tag der offenen Tür können alle Interessierte am Volleyballsport gratis schnuppern.Montag 16,30 – 18,00 Jugend 8 - 12 Jahre,18,00 – 19,30 Mädchen 12 – 19 Jahre, Damen,alte Turnhalle der Sport Mittelschule

Mittwoch 16,30 – 18,30 Mädchen 12 – 19 Jahre, DamenNeue Turnhalle der Sport Mittelschule17,30 – 19,00 Hobby Volleyball für Jung und AltAlte Turnhalle der Sport MittelschuleFreitag 16,00 – 17,30 Jugend 6 – 8 JahreNeue Turnhalle der Sport Mittelschule16,30 – 18,00 Jugend 8 – 12 JahreAlte Turnhalle der Sport MittelschuleSonntag 30. September Tag der offenen Tür, alle können mitspielenBeide Turnhallen der Sport MittelschuleInfos unter der E-Mailadresse: volleyballbadvoeslau@yahoo.at oder 0680/5519047