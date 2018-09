Wieder ein voller Erfolg für den Badener Elektro Trial Verein etrial.at

19.09.2018, 22:40 Uhr

Florian Krankl aus Kottingbrunn, unser Fortgeschrittenen-Trainer, hat 4 richtig knifflige Sektionen (Hindernisparcours) gesteckt. Mehr als 30 Kinder zwischen 2 und 14 Jahren aus ganz Österreich mußten diese Sektionen 4 mal durchfahren. Bei diesem Geschicklichkeits-Wettbewerb fahren Kinder auf kleinen Elektro-Motorrädern; sie müssen einen eng gesteckten Hindernisparcours (Sektion) durchfahren und dürfen sich dabei mit den Füßen nicht am Boden abstützen.Am Samstag und Sonntag belegten die Kinder vom etrial.at Verein 9 von 12 Ersten Plätzen in den 6 Klassen.Für Interessierte bietet der Verein jeden Freitag Schnuppertrainings an: www.etrial.at oder 0676 / 970 64 90Samstag - 11 Podestplätze:Klasse 11. Flo Leslie-PichlerKlasse 21. Caroline Proch2. Oliver Cutka3. Silas SrchKlasse 32. Jakob Schmidt3. Matthias SchmidtKlasse 41. Johannes Groissmaier2. Michael Giwiser3. Simon TremmelKlasse 61. Philipp Schmidt3. Niklas WannemacherSonntag - 11 PodestplätzeKlasse 11. Flo Leslie-PichlerKlasse 21. Caroline Proch2. Oliver Cutka3. Silas SrchKlasse 31. Matthias Schmidt3. Jakob SchmidtKlasse 41. Johannes Groissmaier2. Michael Giwiser3. Simon TremmelKlasse 61. Philipp Schmidt2. Niklas WannemacherAlle Fotos: Peter Schmidt/e-trial